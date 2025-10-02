Asesinan a Hombre tras Privarlo de la Libertad en Juárez, Nuevo León

La madrugada de este jueves 2 de octubre, un hombre fue asesinado en las calles de la colonia Ejido Juárez, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León. El homicidio ocurrió aparentemente luego de que la víctima fuera privada de la libertad por sujetos armados, que hasta el momento no han sido identificados.

El hecho violento se registró cerca de la 01:00 de la mañana, cuando los vecinos de la colonia Ejido Juárez llamaron al número de emergencias para reportar gritos y disparos en las calles Cuarta Privada y Benito Juárez. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el sitio luego de ser alertados por las detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los oficiales de la Policía de Juárez, encontraron a un hombre tirado en medio de la calle y confirmaron que había sido víctima de un homicidio cometido con un arma de fuego. El individuo fue identificado por los vecinos como Carlos Omar Valdez de león de 45 años de edad, quien presentaba heridas de bala.

La zona del crimen en la colonia Ejido Juárez, fue asegurada por agentes ministeriales, quienes localizaron al menos 3 casquillos percutidos de arma corta y llevaron a cabo las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades municipales continúan investigando el caso; hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

