Muere Menor en Incendio de Casa en Guadalupe, Nuevo León

Una adolescente de 14 años de edad murió en el incendio de una casa ubicada en el cruce de las calles Morelos y Eduardo Rivera, en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El siniestro se registró durante la mañana de este jueves 2 de octubre y generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Aparentemente la menor identificada como Noemi Zuley, estaba dormida en uno de los cuartos de la segunda planta de la vivienda de dos pisos, mientras el fuego comenzaba a extenderse en el primer piso. Su familia, entre ellos una mujer adulta mayor y un menor, hermano de la víctima, sí lograron salir de la casa.

Bomberos de Guadalupe, policías municipales y elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al lugar para sofocar el incendio y brindar los primeros auxilios a la menor que fue rescatada por los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo. Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras de RCP; sin embargo, después de varios intentos confirmaron que la adolescente ya no contaba con signos vitales y fue declarada muerta.

Investigan origen de incendio donde murió adolescente en Guadalupe

Luego de reportarse la muerte de la menor de 14 años de edad, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al lugar del incendio para trasladar el cuerpo de la víctima a las instalaciones del anfiteatro del Hospital Universitario de la UANL para realizar la autopsia de ley.

Mientras tanto, en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Guadalupe, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para identificar la causa del incendio y determinar si se trató de un accidente. Hasta el momento, se desconoce el origen del fuego.

Con información de Luis Beza | N+

