Enfrentamiento Deja 3 Policías de Fuerza Civil Heridos en Los Ramones, Nuevo León

Un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de Fuerza Civil dejó como saldo tres oficiales lesionados durante la madrugada de este jueves 2 de octubre en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. El hecho se registró sobre la carretera libre a Reynosa, a solo unos kilómetros del centro del municipio de Los Ramones.

De acuerdo con los primeros reportes, fue poco después de las 2:00 de la mañana cuando se alertó a las autoridades sobre una intensa movilización de unidades estatales en la zona. El enfrentamiento ocurrió en un área cercana a la Unión Ganadera de Los Ramones, justo a un costado del río Pesquería.

Al llegar los elementos de Fuerza Civil al lugar, fueron recibidos a balazos por un grupo armado que se desplazaba en un convoy. Se trataba de sujetos fuertemente armados, quienes incluso utilizaron armas de grueso calibre, incluyendo armamento calibre .50, para atacar a las autoridades.

Como resultado del ataque, al menos tres oficiales de Fuerza Civil resultaron heridos, siendo reportado uno de ellos como delicado de salud. Tras el enfrentamiento, los propios compañeros trasladaron a los heridos a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

El tiroteo también dejó diversos daños materiales, tanto en unidades oficiales como en una propiedad ubicada en el municipio de Los Ramones. Las huellas del ataque con armas de alto poder fueron evidentes, ya que los vehículos presentaban impactos de bala de grueso calibre.

Colocan ponchallantas para frenar a Fuerza Civil en Los Ramones

Además, sobre la carretera donde ocurrió el enfrentamiento, se pudieron observar ponchallantas colocados por los agresores, con la posible intención de obstaculizar la llegada o el desplazamiento de las unidades de seguridad.

A pesar de la magnitud del ataque, hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con los hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este violento ataque en el oriente de Nuevo León.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR