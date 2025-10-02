Rescatan a Ciclista que Cayó a Barranco en Parque Ecológico Chipinque en San Pedro, Nuevo León

La mañana de este jueves 2 de octubre se registró un operativo de auxilio luego de que un ciclista resultara desbarrancado al interior del Parque Ecológico Chipinque en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El incidente ocurrió en una de las zonas de difícil acceso de Chipinque, donde el ciclista habría caído y sufrió una probable fractura de cadera.

El reporte lo recibió el equipo de Protección Civil de Nuevo León poco antes de las 11:00 de la mañana, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de rescate. Debido a que el terreno presentaba condiciones complicadas para el acceso de unidades terrestres se solicitó el apoyo del helicóptero de la corporación de auxilio.

Los rescatistas implementaron un sistema de línea larga para poder descender al lesionado desde el helicóptero y trasladarlo hacia un punto más seguro dentro del mismo parque. En el lugar también colaboraron guardabosques del Parque Ecológico Chipinque, quienes apoyaron en las labores de logística para facilitar el acceso al personal de emergencia.

Video: Rescatan a Hombre Desbarrancado en en Chipinque en San Pedro

Ciclista desbarrancado es trasladado a hospital de San Pedro

Una vez en tierra firme, el hombre fue entregado al personal de Protección Civil de San Pedro, quienes lo canalizaron a una ambulancia para su traslado inmediato a un hospital privado. Las maniobras de rescate concluyeron alrededor de las 11:44 de la mañana, luego de casi una hora de labores coordinadas entre corporaciones.

Protección Civil de Nuevo León reiteró que este tipo de situaciones muestran la importancia de contar con protocolos de rescate aéreo, ya que las condiciones de la montaña dificultan la evacuación por vía terrestre y se requiere rapidez para salvaguardar la vida de los lesionados.

DAGM