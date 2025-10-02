Catean Local en Plaza de la Tecnología en Monterrey por Celulares Robados en Estadio de Béisbol

Un fuerte operativo ministerial se desplegó la tarde de este jueves 2 de octubre en pleno centro de Monterrey, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en un local comercial ubicado dentro de la Plaza de la Tecnología, sobre la avenida Juárez, entre las calles Morelos e Hidalgo.

La movilización se llevó a cabo en una zona ampliamente transitada, a escasos metros de medios de comunicación y puntos comerciales clave. Participaron agentes ministeriales encabezados por el fiscal de Crímenes de Alto Impacto, Rodolfo Garza, quienes arribaron al sitio para ejecutar una orden de cateo relacionada con una investigación por robo de teléfonos celulares.

Video: Preparan Cateo Otra Vez en Plaza de la Tecnologia en Monterrey

Investigan robo de celulares en evento de deportivo en Monterrey

De acuerdo con información obtenida por N+ Monterrey, el caso está vinculado con un asalto violento ocurrido el pasado fin de semana en las inmediaciones del estadio de béisbol de Monterrey. Al término de un evento deportivo, cuando cientos de personas abandonaban el recinto, un grupo de hombres armados sorprendió a los asistentes y, con pistolas calibre 9 milímetros, los despojó de sus pertenencias.

Entre los objetos robados se encuentran dinero en efectivo, cadenas y al menos una decena de teléfonos celulares de distintas marcas. Las víctimas denunciaron de inmediato y las autoridades lograron rastrear las señales de varios de estos aparatos, lo que permitió seguir su ruta tras el asalto.

El seguimiento reveló que los teléfonos fueron trasladados inicialmente a un domicilio ubicado en la colonia Hidalgo, y posteriormente conducidos hasta el interior de la Plaza de la Tecnología, un edificio comercial conocido por concentrar locales dedicados a la venta y reparación de equipos electrónicos.

Por esta razón, los agentes ministeriales ingresaron al inmueble para inspeccionar uno de los locales que, según la investigación, podría albergar los teléfonos robados. Además de intentar recuperar los dispositivos, la Fiscalía busca establecer si los propietarios del local estarían involucrados directa o indirectamente en la comercialización de aparatos de procedencia ilícita.

Durante el operativo, el área fue resguardada para evitar la fuga de posibles implicados y para permitir el trabajo pericial en el interior del negocio. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, pero la autoridad confirmó que la carpeta de investigación continúa abierta y que se trabaja para identificar plenamente a los responsables del atraco.

Este tipo de cateos en la Plaza de la Tecnología no es un hecho aislado. El lugar ha sido escenario recurrente de operativos debido a la venta de celulares robados, lo que lo ha convertido en un punto de vigilancia frecuente para las autoridades ministeriales.

