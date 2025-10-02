Tienda de Abarrotes Sufre Asalto con Violencia en la Colonia Croc en Monterrey

La tarde del miércoles 1 de octubre se registró un asalto a una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles Santos Palomo y Sindicalismo en la colonia Croc en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este hecho ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes, quienes aseguran que no es el primer robo que ocurre en el sector.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que 2 sujetos ingresaron al establecimiento con el rostro cubierto y portando gorras. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que amenazó a la encargada. La víctima, al verse intimidada, decidió retirarse del área de la caja registradora, lo que permitió que los ladrones se apoderaran del dinero en efectivo.

En las imágenes también se observa cómo los asaltantes arrancan la caja registradora completa antes de huir del lugar. Según testigos, ambos escaparon a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Habitantes del sector señalaron que apenas días atrás otra tienda de la misma colonia también fue víctima de la delincuencia. Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para reforzar los operativos de vigilancia y evitar que los pequeños negocios sigan siendo blanco de atracos.

Vecinos comerciantes exigen mayor seguridad tras asaltos en la colonia Croc

Aunque en este caso no se reportaron personas lesionadas, la mujer que atendía la tienda sufrió una crisis nerviosa al presenciar el asalto. Comerciantes de la colonia Croc indicaron que estos delitos afectan directamente su economía y generan temor entre los habitantes, quienes consideran insuficiente la presencia de la policía en el área.

El caso fue reportado a la autoridad competente, quien inició las indagatorias correspondientes para tratar de ubicar a los responsables. Vecinos insisten en que la vigilancia debe incrementarse cuanto antes para que no continúe la serie de robos que afecta a esta comunidad.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM