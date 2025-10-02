Golpean a Alumna y la Dejan Inconsciente Afuera de Secundaria en Escobedo, Nuevo León

La tarde del miércoles 1 de octubre, una alumna quedó inconsciente luego de ser golpeada por una compañera afuera de la Escuela Secundaria Técnica 106 "Mario Bennedetti", ubicada en la calle San Francisco de la colonia Residencial San Miguel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La estudiante de segundo grado de secundaria, había sido amenazada por su compañera desde que estaban en primer grado, pero fue hasta este miércoles que fue víctima de los golpes y la violencia escolar al salir de las clases del turno vespertino. Fue entre las 06:00 y 6:30 de la tarde cuando se registró la agresión afuera del plantel.

Debido a los golpes, la alumna quedó inconsciente por al menos dos horas y fue trasladada por vecinos de la colonia Residencial San Miguel al Hospital 6 del IMSS, en el municipio de San Nicolás de los Garza para su atención médica. Elementos de la Policía de Escobedo llegaron a la secundaria luego de recibir el reporte de los hechos y desde entonces permanecen en el lugar.

Madre de alumna golpeada afuera de secundaria en Escobedo exige justicia

La mamá de la víctima habló sobre las agresiones que sufrió su hija y las amenazas que había recibido antes de ser golpeada por su compañera. Señaló que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 106 "Mario Bennedetti", donde los vecinos aseguran que constantemente se registran peleas afuera y en los alrededores del plantel.

No me han dado respuesta ni los maestros, no me quieren dar el nombre de los papás de la niña. Mi hija todavía está delicada de salud, me la dejaron bien mal, bien golpeada y yo lo que quiero es que se haga justicia, que den la cara los maestros y la directora

De acuerdo con la mamá, la alumna ya se encuentra en casa pero su estado de salud sigue siendo grave, pues presenta fractura de nariz, inflamación en la parte del vientre y otras heridas en diferentes partes del cuerpo, causadas por los golpes que le dio su compañera, de la cual, no han dado mayor información.

