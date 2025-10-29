Investigan Si Fue Provocado el Incendio de Empresa en Salinas Victoria, Nuevo León

La mañana de este miércoles 29 de octubre, Erik Cavazos, Director de Protección Civil de Nuevo León, mencionó que el incendio registrado en una planta ubicada en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, podría haber sido provocado.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que comenzarán a hacer las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio y confirmar si se trató de un acto intencional o de una falla dentro de las instalaciones.

Erik Cavazos también dijo que aunque el fuego controlado rápidamente por rescatistas y personal del organismo de SIMEPRODE, no se descarta un impacto ambiental negativo ante la gran cantidad de humo que se desprendió durante varias horas.

Se espera que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lleven a cabo los trabajos correspondientes en el sitio para determinar el origen de este incendio que dejó daños en la empresa y en el ambiente. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso.

Estas declaraciones surge luego de que la madrugada de este miércoles 29 de octubre se registró un incendio en uno de los patios de una empresa en Salinas Victoria, Nuevo León. El siniestro provocó una columna de humo negro visible desde distintos puntos y movilizó a bomberos y personal de Protección Civil de Nuevo León.

Las fuertes ráfagas de viento complicaron el combate al fuego y dispersaron el humo hacia zonas habitadas. Aunque no se reportan personas lesionadas, las autoridades desalojaron parcialmente el área y retiraron unidades recolectoras de basura para prevenir daños.

Con información de Nany Sánchez | N+

DAGM