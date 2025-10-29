Detienen a Tres Hombres Armados y con Drogas en la Colonia 10 de Marzo en Monterrey

Mientras festejaban el aniversario de San Judas Tadeo, este martes 28 de octubre, tres hombres armados y con droga fueron sorprendidos por la Policía de Monterrey durante un operativo que se llevó a cabo en la colonia Diez de Marzo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los oficiales se encontraban patrullando la zona cuando se percataron de un grupo de hombre que peleaban en la vía pública, en el cruce de las calles Centenario de Zapata y 20 de Noviembre. Los policías abordaron a los sujetos para intentar tranquilizarlos, pero estos comenzaron a insultar a los uniformados, por lo que, los elementos de la Policía de Monterrey procedieron a su arresto.

Les aseguran drogas y armas a tres detenidos en Centro de Monterrey

Los tres hombres detenidos por presuntos delitos contra la salud, fueron identificados como Luis Fernando de 24 años de edad, Miguel Ángel M. de 46 años de edad y Jesús Ernesto V. de 45 años de edad. Al revisarlos, les hallaron 72 bolsas de plástico con marihuana, un arma de fuego tipo Glock negra calibre .380 con 13 cartuchos hábiles.

Cabe destacar que desde el pasado 24 de octubre, tanto elementos de la Policía de Monterrey como de Tránsito Municipal comenzaron operativos de seguridad y cierres viales al rededor del Santuario de San Judas Tadeo, que se encuentra ubicado en la calle 5 de Mayo, a donde llegaron cientos de feligreses para cumplir con sus mandas y agradecer sus milagros al santo de las causas difíciles.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

