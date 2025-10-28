¿Cómo Realizar Registro en Línea para Cambio de Placas Foráneas en Nuevo León? Aquí te Decimos

A partir del pasado 24 de octubre inició el operativo para detectar placas foráneas en el estado de Nuevo León y con ello el cambio de placas que ha generado largas filas de más de dos horas en el centro de Control Vehicular, por lo que, aquí te compartimos lo datos para que realices tu pre-registro en línea.

El Instituto de Control Vehicular (ICV) habilitó en la página https://nlinea.nl.gob.mx./ un apartado para realizar el Alta de Vehículos Modalidad Foráneos, mediante el cual podrás llevar a cabo el registro de vehículos nuevos o usados de otra entidad del país, importados o regularizados.

Al dar click en la sección de Alta de Vehículos Modalidad Foráneos encontrarás un botón que dice “Iniciar trámite”, mismo que te mandará a otra página para realizar el pre-registro del vehículo para el cambio de placas foráneas. El sitio te irá indicando los pasos a seguir, pero antes necesitas tener a listos los siguientes documentos que te pedirán en tu proceso.

¿Qué documentos necesito para mi registro en línea y cambio de placas foráneas a las de Nuevo León?

Para dar de alta tu vehículo en línea y realizar el cambio de placas foráneas a las del estado de Nuevo León, trámite que tiene un costo de 5 mil 657 pesos más el costo por cambio de propietario, necesitas los siguientes documentos:

Documento que acredite legalmente la propiedad del vehículo (factura, pedimento de importación, constancia de regularización, según aplique el caso). De ser necesario se deberá presentar el consecutivo de propiedad.

(factura, pedimento de importación, constancia de regularización, según aplique el caso). De ser necesario se deberá presentar el consecutivo de propiedad. Licencia para conducir vigente del conductor habitual del vehículo; si se trata de registro de motocicletas, se deberá presentar Licencia para conducir tipo M (motociclista).

vigente del conductor habitual del vehículo; si se trata de registro de motocicletas, se deberá presentar Licencia para conducir tipo M (motociclista). Comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses de antigüedad (Agua, Luz, Gas, Teléfono, etc.), únicamente si el solicitante es una persona moral.

reciente no mayor a 3 meses de antigüedad (Agua, Luz, Gas, Teléfono, etc.), únicamente si el solicitante es una persona moral. Poder Notarial del representante legal , cuando el interesado sea representado por un tercero.

, cuando el interesado sea representado por un tercero. Constancia de situación fiscal , si el interesado es persona moral.

, si el interesado es persona moral. Documento que acredite la legal estancia en el país , tratándose de persona física extranjera.

, tratándose de persona física extranjera. Baja del vehículo, placas de circulación o recibos de pagos de contribuciones realizadas, del estado de procedencia del vehículo.

Para el trámite el línea deberás adjuntar los documentos en formato PDF, y si acudes al registro presencial te pedirán el original de cada uno de ellos. Como último requisito deberás presentar tu vehículo a revisión física en el módulo de revisión vigente, únicamente en los siguientes casos:

Vehículos cuyos documentos no permitan al ICV validar la información con las autoridades competentes.

Cuando de manera aleatoria, con los métodos que se utilicen para ese efecto, se le seleccione para acudir a la revisión física.

Una vez completado tu registro en línea, recibirás un correo con el día, la hora y la delegación donde se te asignó tu cita para recoger tus placas de Nuevo León. Recuerda que las oficinas tienen un horario de atención de lunes a viernes de 07:00 de la mañana a 04:00 de la tarde; y los sábados de 07:00 de la mañana a 02:00 de la tarde en las delegaciones Pabellón Ciudadano, en Monterrey y Plazas Outlet, en Escobedo.

