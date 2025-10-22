Cierran Vialidad en Calle Villagrán, en Monterrey: Ruta Alterna y ¿Cuándo Reabren Circulación?
A partir de este miércoles fue cerrada la calle Villagrán en la ciudad de Monterrey debido a trabajos de obras públicas
La circulación de la calle Julián Villagrán permanecerá cerrada a partir de este miércoles 22 de octubre, en la ciudad de Monterrey, de acuerdo con lo informado por las autoridades municipales. Fue a las 08:00 de la mañana que llevaron a cabo este cierre vial, a la altura de la Central de Autobuses.
La calle Julián Villagrán se encuentra cerrada en el tramo de la calzada Guadalupe Victoria hasta la calle Pedro Celestino Negrete; sin embargo, como vía alterna se recomienda utilizar la avenida Bernardo Reyes, para evitar contratiempos, sobre todo si se dirige a la Central de Autobuses.
Además, las autoridades de Monterrey informaron que el cierre vial de la calle Julián Villagrán, que inició este miércoles 22 de octubre a las 08:00 de la mañana debido a trabajos de la Secretaría de Obras Públicas, permanecerá de esta manera hasta el 5 de diciembre de 2025, fecha en la que se espera terminen las labores y sea reabierta la circulación.
Cierre de carriles laterales en la avenida Constitución, en Monterrey
Hace dos semanas las autoridades municipales anunciaron otro cierre vial en Monterrey; se trata de la avenida Constitución, en la que fueron cerrados los carriles laterales de lunes a viernes, en un horario de 6:30 de la mañana y a 10:00 de la mañana, causando afectaciones principalmente para aquellos que se dirigen al Túnel de la Loma Larga.
