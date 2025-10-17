¿Quienes Pueden Recibir el Apoyo de 2 Mil Pesos Mensuales en Nuevo León?; Aquí te Decimos

Con el fin de ayudar a las mujeres del estado de Nuevo León, autoridades han implementado el programa Ayudemos a las Mujeres, el cual consiste en brindar 2 mil pesos cada mes por medio de pagos en tarjetas bancarias.

Este apoyo esta dirigido a dos grupos vulnerables los cuales son Jefas de Familia y Mujeres Cuidadoras las cuales radiquen en el estado de Nuevo León. Se espera que con este apoyo las beneficiada puedan tener un ingreso para poder solventar gastos básicos en su hogar.

En el caso de las jefas de familia, solo podrán registrarse mujeres de 17 a 64 años que tengan hijos menores de 17 años de edad. Las mujeres cuidadoras deberán tener más de 15 años y deben tener a cargo a un menor de 14 años, una persona discapacitada permanentemente o una adulto mayor de 60 años o más.

En este apoyo, además de dinero, recibirán talleres financieros y de emprendimiento para el autoempleo, servicios legales, educación, salud y otros servicios básicos. Para poder obtener este apoyo debes realizar los siguientes pasos.

¿Cómo puedo registrarme al apoyo Ayuda a las Mujeres?

Para poder registrarte debes ingresar al sitio web https://ayudamosnuevoleon.com/, donde se te pedirá la papelería que te diremos a continuación:

Datos Personales: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil y domicilio.

Validada con RENAPO. Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Se validará con un código OTP. Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

INE vigente u otra documentación oficial. Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Copia simple (recibo de luz, agua, etc.). Comprobante de Estudios: Copia simple.

Copia simple. Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).

Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica). Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

Luego de inscribirte deberás esperar para ser contactado por personal del gobierno quienes te dirán los próximos pasos para obtener tu tarjeta donde recibirás mensualmente este apoyo.

