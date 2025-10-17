Zoológico La Pastora Anuncia Recorridos Gratuitos Durante un Mes Tras Reapertura

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retirara los sellos de clausura al Zoológico La Pastora ubicada en Guadalupe, Nuevo León, este parque anunció a través de sus redes sociales que durante un mes la entrada al parque será completamente gratuita y podrán visitar a los animales que se encuentran resguardados ahí.

Fue a través de una publicación que personal del parque anuncio que será desde este 17 de octubre hasta el próximo 17 de noviembre cuando los ciudadanos podrán ingresar al zoológico gratis. Con este ejercicio, el zoológico busca enseñar a sus visitantes respetar la flora y fauna.

Durante estos días se llevarán a cabo actividades familiares sin costo, por lo que personal de parque pidió a los ciudadanos revisar sus redes donde anunciarán el calendario. En el zoológico solo se permitirá la entrada de agua embotellada, mientras que se prohibirá el ingreso de alimentos, bebidas azucaradas y alcohólicas.

Profepa retira sellos de clausura en Zoológico La Pastora

Esta reapertura ocurre luego de que el pasado martes 14 de octubre, la Profepa retirara los sellos de clausura del Zoológico La Pastora, tras 11 días de suspensión por el caso de la osa “Mina”. La decisión se tomó después de una reunión entre personal del Parque Fundidora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Profepa.

La Profepa informó que levantó la clausura preventiva impuesta el pasado 3 de octubre debido a que el establecimiento está avanzando en el cumplimiento de las medidas correctivas urgentes impuestas; entre ellas se encuentran la revisión de 493 ejemplares, la inspección y limpieza de áreas críticas como almacenes, cocinas y jaulas, así como la implementación de nuevos protocolos de higiene y bienestar animal.

