Retiran Sellos de Clausura y Reabren Zoológico La Pastora en Nuevo León

Este martes 14 de octubre de 2025, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retiró los sellos de clausura del Zoológico La Pastora en el municipio de Guadalupe, Nuevo León luego de 11 días de haber sido clausurado por el caso de la osezna “Mina”.

Esta medida se tomó luego de la reunión que realizaron durante la mañana el personal del Parque Fundidora, del Zoológico La Pastora, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Profepa, quienes en conjunto decidieron que fueran reabiertas las instalaciones, tanto en el área de la Villa como en el de los animales.

El equipo de N+ Monterrey que arribó al parque pudo confirmar que ya ingresaron dos familias y una pareja al Parque Zoológico La Pastora este mismo martes; sin embargo, hasta el momento, la Profepa no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto del retiro de sellos que colocaron el pasado 3 de octubre cuando realizaron la clausura total temporal de las instalaciones.

Con información de Brian Samaniego | N+

