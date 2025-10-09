Profepa Realiza Inspección en Zoológico La Pastora a una Semana de su Clausura

Este jueves 9 de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a las instalaciones del Zoológico La Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para verificar el avance en el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas el pasado 3 de octubre, día en el que realizaron la clausura del lugar.

Noticia relacionada: Profepa Clausura Temporalmente Zoológico "La Pastora"; Investigan Diversas Irregularidades

De acuerdo con lo informado por la Profepa, el Zoológico La Pastora ya ha entregado documentación que acredita su progreso en la ejecución de las medidas, por lo que, los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya se encuentran corroborando la información en las instalaciones clausuradas de manera temporal.

📍 Informamos que inspectores de la Profepa se encuentran en estos momentos en @Lapastora_zoo, verificando el avance en el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas la semana pasada.

📄 Además, La Pastora ha entregado documentación que acredita su progreso en la ejecución… pic.twitter.com/zL6dm7yzzL — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 9, 2025

Estado de salud actual de la osa "Mina" en la Fundación Invictus

La osa "Mina", que fue trasladada por la Profepa a la Fundación Invictus tras encontrarla en malas condiciones dentro del Zoológico La Pastora, sigue recuperándose con el cuidado de especialistas, quienes reportan avances importantes después de su cirugía.

Este ejemplar de oso negro americano ya lleva más de 10 días en la Fundación Invictus, donde ha recibido terapias de dolor, nutrición, hidratación y analgesia. En un video compartido en redes sociales se le puede ver comiendo su ración de proteína, con el rostro menos inflamado y con una lengua más rosa; sin embargo, a pesar de su avance, los especialistas indicaron que su situación sigue siendo delicada.

Video: PROFEPA Impone Clausura Temporal Total a "La Pastora" en Guadalupe, Nuevo León

Historias recomendadas:

SHH