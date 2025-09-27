Separan del Cargo a Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico La Pastora en Monterrey

Después de que se viralizara un video donde se muestra el mal estado de salud de la osa Mina, el Director General de Parque Fundidora tomó la decisión de separar del cargo a Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del Zoológico La Pastora. Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora, fue quien dio el anuncio oficial a través de un video publicado en redes sociales.

Video: PROFEPA Afirma que La Pastora era Responsable de los Cuidado de una Osa Reportada como Enferma

En su mensaje, explicó que se realizó una investigación interna para entender lo que había pasado con Mina. El director general Jean Joseph informó que, tras la investigación, se encontró que el coordinador del zoológico y su equipo médico no actuaron como debían.

Noticia relacionada: Profepa Evalúa Riesgos de Traslado de la Osa Mina que se Encuentra en Estado Crítico en NL

Según explicó, el equipo dio información poco clara sobre la salud de Mina, lo que provocó confusión e indignación entre la población.

"El equipo médico pudo haber hecho más por Mina"

Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora. Zoológico La Pastora

Profepa confirma el estado de Mina en Zoologico La Pastora

Después de una revisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se confirmó que Mina está en mal estado de salud. Se decidió tomar nuevas muestras, mantenerla en cuarentena y mejorar su hábitat para cuidar su bienestar.

En los próximos días, médicos veterinarios de Profepa visitarán el zoológico para trabajar junto con el equipo del Zoológico La Pastora y así definir el tratamiento más adecuado. El director del parque La Pastora también agradeció a todas las personas y autoridades que han estado al tanto del caso.

Entre ellos mencionó a Mariana Rodríguez, titular de “Amar a Nuevo León”, y a Mariana Boy, de la Profepa. Parque Fundidora, Jean Joseph cerró su mensaje con el compromiso de seguir informando sobre la salud de Mina y trabajar para mejorar las condiciones del Zoológico La Pastora

Historias recomendadas:

RR/ Noticias N+