Profepa Evalúa Riesgos de Traslado de la Osa Mina que se Encuentra en Estado Crítico en NL

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que ha convocado a médicos veterinarios especialistas para evaluar las condiciones de salud de la osa Mina, ubicada en el Zoológico La Pastora de Guadalupe, Nuevo León, con el objetivo de determinar la viabilidad de trasladarla a otro sitio.

Mariana Boy, titular de la Profepa, informó que el organismo rescató a la osa en un rancho de Nuevo León en febrero de 2023. En ese momento, el ejemplar fue entregado para su cuidado y custodia definitiva al Zoológico La Pastora, transfiriendo la responsabilidad total del cuidado, atención y trato digno del animal a esta institución.

La funcionaria explicó que, en caso de que las revisiones diagnósticas y cardíacas permitan el traslado, se realizará lo antes posible hacia un lugar donde se pueda monitorear de manera permanente el estado médico del animal. Sin embargo, advirtió que la osa se encuentra en estado delicado de salud y que sedarla para extraer muestras clínicas podría ocasionar que no despierte.

Debido al grave estado de salud de Mina, la Profepa decidió intervenir como autoridad federal para resguardar su bienestar, cuidado y trato digno. La institución se comprometió a realizar una visita de inspección exhaustiva a todo el zoológico para verificar el estado de todos los demás ejemplares y asegurar condiciones de trato digno.

La Profepa aseguró que mantendrá una comunicación permanente para informar sobre los hallazgos y las acciones relacionadas con el estado de salud y bienestar de la osa.

Noticia relacionada: PROFEPA Investiga Presunta Negligencia en el Parque La Pastora en Caso Osa Enferma

Reportan osa en malas condiciones en el Zoológico La Pastora

Una activista denunció en redes sociales el mal estado de salud de una osa en el Parque Zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, acusando a los responsables de dejarla morir lentamente con la piel en estado de descomposición.

Cristina Marmolejo señaló directamente al director del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautaud, y al director del zoológico, Gustavo Sepúlveda, como responsables del sufrimiento del animal, además de denunciar que otro oso lleva años aislado en una jaula oscura.

Ante la polémica, el Zoológico La Pastora respondió que la osa es un ejemplar rescatado por Profepa hace dos años y que desde entonces presenta enfermedades graves e irreversibles, como infecciones y fallas renales. Aseguraron que ha recibido atención veterinaria constante, medicamentos y cuidados especializados.

Historias recomendadas:

DAGM