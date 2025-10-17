Roban Caja Fuerte con 100 Mil Pesos y Armas de Fuego a Empresa en García, Nuevo León
N+
Fueron los trabajadores quienes se percataron del robo de la caja fuerte al llegar al negocio ubicado en la colonia Las Lomas
COMPARTE:
Durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, se registró el robo de una caja fuerte que contenía cerca de 100 mil pesos en efectivo y armas de fuego en una empresa ubicada al poniente del Área Metropolitana de Monterrey, en la colonia Las Lomas, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.
Noticia relacionada: Identifican a Hombres que Viajaban en Camioneta de Lujo con Armas y Droga en Nuevo León
Los empleados de la comercializadora dedicada a las lonas para vehículos, toldos y viviendas, se percataron del robo hasta que llegaron al trabajo, la mañana de este viernes. Luego de ver que no se estaba la caja fuerte, realizaron el reporte de lo sucedido al número de emergencias 911.
El hecho generó la movilización de elementos de seguridad hasta el punto donde se encuentra el negocio en la avenida Jardín de las Lomas, en la colonia Las Lomas, sector Bosques. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el interior de la caja fuerte había al menos 100 mil pesos en efectivo y dos armas de fuego que presuntamente contaban sí contaban con registro.
Investigan robo de caja fuerte a negocio en la colonia Las Lomas, en García
Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron al municipio de García para iniciar las indagatorias correspondientes y el registró de los testimonios de los empleados. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y se desconoce la cantidad de personas que estuvieron involucradas en el hecho.
Cabe destacar que en la zona, así como en el mismo negocio que fue víctima del robo, hay cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para identificar con los presuntos responsables y lograr su captura.
Historias recomendadas:
- Hallan a Hombre Golpeado en un Terreno Baldío en Escobedo, Nuevo León
- Menor de Edad en Moto Muere Atropellado por Tráiler en el Libramiento Noroeste en Escobedo, NL
- Muere Bebé Tras Presuntamente Asfixiarse con una Bolsa de Plástico en Escobedo, Nuevo León
Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH