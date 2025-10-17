Roban Caja Fuerte con 100 Mil Pesos y Armas de Fuego a Empresa en García, Nuevo León

Durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, se registró el robo de una caja fuerte que contenía cerca de 100 mil pesos en efectivo y armas de fuego en una empresa ubicada al poniente del Área Metropolitana de Monterrey, en la colonia Las Lomas, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Los empleados de la comercializadora dedicada a las lonas para vehículos, toldos y viviendas, se percataron del robo hasta que llegaron al trabajo, la mañana de este viernes. Luego de ver que no se estaba la caja fuerte, realizaron el reporte de lo sucedido al número de emergencias 911.

El hecho generó la movilización de elementos de seguridad hasta el punto donde se encuentra el negocio en la avenida Jardín de las Lomas, en la colonia Las Lomas, sector Bosques. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el interior de la caja fuerte había al menos 100 mil pesos en efectivo y dos armas de fuego que presuntamente contaban sí contaban con registro.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arribaron al municipio de García para iniciar las indagatorias correspondientes y el registró de los testimonios de los empleados. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y se desconoce la cantidad de personas que estuvieron involucradas en el hecho.

Cabe destacar que en la zona, así como en el mismo negocio que fue víctima del robo, hay cámaras de seguridad que ya están siendo analizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para identificar con los presuntos responsables y lograr su captura.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

