Identifican a Hombres que Viajaban en Camioneta de Lujo con Armas y Droga en Nuevo León

Ya fueron identificados por las autoridades los dos hombres detenidos el pasado miércoles 15 de octubre en el municipio de García, Nuevo León, cuando viajaban a bordo de una camioneta de lujo que fue localizada en las calles Beta y Cardenal, en el sector Peces de la colonia Paraje San José, con armamento y drogas en su interior.

Los dos detenidos fueron identificados como Ángel Isaí y Mario Alejandro, ambos de aproximadamente 20 años de edad. Durante su captura, las autoridades les aseguraron 10 kilos de marihuana, 6 kilos de la droga conocida como cristal, 2 armas cortas, un arma larga, y la camioneta de lujo valuada en un millón y medio de pesos.

Su detención se dio luego de que las autoridades recibieran un reporte ciudadano sobre la presencia de una camioneta sospechosa y dos hombres armados en la colonia Paraje San José, en García, Nuevo León. Ahora, los dos hombres son investigados por ataques cometidos en la zona norte de Monterrey y en el mismo municipio donde fueron arrestados.

Investigan implicación de camioneta otros hechos violentos en Nuevo León

La camioneta de lujo en la que viajaban los dos detenidos, fue asegurada por las autoridades locales y estatales, luego de que encontraran al interior armas y drogas, cristal y marihuana. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inspeccionaron el interior y exterior del vehículo de alta gama, donde tomaron algunas huellas dactilares.

Las autoridades siguen investigando el caso y los detectives no descartan que la camioneta de lujo asegurada haya estado involucrada en agresiones recientes registradas en el municipio de García y en la misma zona norte de Monterrey, Nuevo León.

