Hermanos Asesinan a su Padrastro tras Discusión en Monterrey, Nuevo León

Una fuerte discusión familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre en la colonia Croc, al norte de Monterrey, donde un hombre fue asesinado con un arma blanca presuntamente por uno de sus hijastros.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 15 de Abril y Tiro al Blanco, donde la víctima, identificada como Eulalio “N”, de 56 años, fue atacada mientras dormía.

Video: Acuchillan Hermanos a su Padrastro Mientras Dormía en Monterrey

De acuerdo con las primeras investigaciones, horas antes del homicidio se registró una discusión entre los hijos de la pareja y su madre, aparentemente por motivos económicos. Eulalio intervino para calmar los ánimos, y aunque en un principio parecía que la situación se había resuelto, más tarde uno de los jóvenes regresó a la habitación donde el hombre descansaba y lo atacó repetidamente con un cuchillo, provocándole la muerte.

Detienen a dos jóvenes en ataque en Monterrey

Tras el ataque, elementos de Fuerza Civil y paramédicos acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer por la víctima, quien murió a consecuencia de las heridas. Los presuntos responsables , dos hermanos, hijastros del fallecido, fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, que ya investiga el caso.

Vecinos del sector se mostraron consternados por el crimen y señalaron que escucharon gritos de auxilio en plena madrugada. Autoridades destacaron que este hecho refleja cómo los conflictos familiares pueden escalar hasta convertirse en tragedias fatales, un problema que ha ido en aumento en la entidad, donde se han registrado más de 9 mil denuncias por violencia familiar solo en el primer semestre del año.

