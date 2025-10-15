Encuentran sin Vida a Joven Desaparecido de Apodaca en Arteaga, Coahuila

Tras varios días de búsqueda, fue localizado sin vida Eric Fidel Lozano Ramírez, un joven de 20 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 8 de octubre en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado en el ejido Jame, perteneciente al municipio de Arteaga, Coahuila, luego de un operativo coordinado entre autoridades de ambos estados.

Video: Hallan Muerto en Arteaga a Joven Desaparecido en Apodaca

Noticia relacionada: Habilita Protección Civil de San Nicolás Centro de Acopio en Apoyo a Afectados en Veracruz

El hallazgo se logró gracias al rastreo del GPS de su teléfono celular, lo que permitió a los investigadores ubicar el punto exacto donde se encontraba. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento del joven, quien presentaba huellas de golpes y señales de estrangulamiento, según los primeros reportes forenses.

Señalan a amigo que lo acompañaba

Eric Fidel había sido visto por última vez en la colonia Cortijo Las Palmas, en Apodaca, donde residía. Desde entonces, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda, apoyados por colectivos de personas desaparecidas y corporaciones de seguridad.

Durante las investigaciones, trascendió que un amigo que lo acompañaba la noche de su desaparición es considerado por las autoridades como sospechoso del asesinato, por lo que se ha iniciado una carpeta de investigación para determinar su posible participación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente, mientras que las autoridades de Coahuila y Nuevo León mantienen coordinación para esclarecer el caso y presentar avances a la familia de la víctima.

Colectivos y ciudadanos en redes sociales han exigido justicia para Eric Fidel y mayor atención a los casos de personas desaparecidas en la zona metropolitana de Monterrey.

Historias recomendadas: