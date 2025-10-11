Habilita Protección Civil de San Nicolás Centro de Acopio en Apoyo a Afectados en Veracruz

Este sábado 11 de octubre, elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se unieron a la labor humanitaria para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias y severas inundaciones en el estado de Veracruz, donde varias comunidades, especialmente en Poza Rica, se encuentran en situación crítica.

El Capitán de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, Alejandro Escamilla, informó que estos centros de acopio estarán operando las 24 horas del día, recibiendo alimentos no perecederos y artículos de limpieza personal. También destacó que cualquier persona puede sumarse a esta causa solidaria, incluso niños acompañados de un adulto, entregando su donativo de forma rápida y segura desde su vehículo.

Estamos recibiendo todo tipo de alimento que no requiera refrigeración, así como artículos de higiene personal que puedan ayudar a nuestros hermanos de Veracruz

¿Dónde se encuentran los centros de acopio de San Nicolás?

Las autoridades municipales instalaron tres centros de acopio para recibir donativos en distintos puntos del municipio, con el fin de enviar ayuda a los damnificados. El principal punto de recolección se ubica en la Estación Central de Bomberos, en la colonia Jardines de Anáhuac; además, mencionó que también se reciben donativos en la Estación 2, situada en la colonia Fresnos del Lago, y en la Estación 3 Norte, localizada en Arboledas de Santo Domingo.

Hasta la mañana de este sábado, los centros ya comenzaban a recibir las primeras aportaciones de ciudadanos y empresas locales, quienes han mostrado empatía ante la emergencia. Las autoridades de San Nicolás reiteraron que continuarán recibiendo donativos durante los próximos días, agradeciendo la solidaridad de la comunidad nuevoleonesa con las familias veracruzanas que enfrentan esta situación de emergencia.

