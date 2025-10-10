Denuncian Locatarios y Vecinos Incremento de Robos en Negocios en Guadalupe, Nuevo León

Este 10 de octubre, vecinos y comerciantes de la colonia La Purísima denunciaron una serie de robos cometidos por dos hombres que, en las últimas semanas, han afectado a varios establecimientos ubicados sobre la avenida Tauro en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, los presuntos responsables aprovechan las noches y la poca vigilancia en la zona para forzar las entradas de los locales y sustraer dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor. Los locatarios mencionaron que aunque cuentan con cámaras de seguridad, es imposible evitar estos acontecimientos.

En uno de los videos captados por cámaras de seguridad de un negocio, se observa a uno de los sujetos utilizando una herramienta para abrir la puerta de un negocio de venta de tamales, mientras el otro permanece afuera, aparentemente vigilando el entorno. Según los dueños del local, los ladrones lograron llevarse alrededor de mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Otro de los intentos de robo quedó registrado en una estética cercana, donde los sujetos intentaron ingresar de la misma manera, pero al parecer una alarma se activó, lo que provocó que huyeran del lugar antes de concretar el delito. Con las imágenes registradas, los afectados espera que sea más fácil la detención de los sujetos.

Locatarios exigen mayor seguridad tras incremento de robos en Guadalupe

Los comerciantes aseguran que no es la primera vez que estos hombres rondan por la zona, ya que varios han notado su presencia durante las noches y han detectado movimientos sospechosos cerca de sus negocios. Ante la falta de patrullajes, los vecinos han decidido organizarse para compartir información y evidencias con las autoridades, con la esperanza de que los responsables sean detenidos.

Hasta el momento, los reportes de los vecinos ya fueron entregados a la Policía de Guadalupe, y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad ayuden en la identificación de los sospechosos. Los afectados esperan que tras estas denuncias, los elementos de seguridad incrementen los patrullajes en estos sitios.

Con información de Luis Beza | N+

DAGM