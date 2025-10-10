Asaltan con Pistola a Cliente de Banco y le Roban Medio Millón de Pesos en Apodaca, Nuevo León

Un hombre fue asaltado con arma de fuego y despojado de medio millón pesos a plena luz del día de este viernes 10 de octubre, cuando cuando se dirigía a un banco en el centro del municipio de Apodaca, Nuevo León. El robo se registró a cinco cuadras de la presidencia municipal, en el cruce de las calles Zaragoza y Abasolo.

La víctima del asalto salió de Guadalupe con dirección al municipio de Apodaca para hacer un depósito de 500 mil pesos en efectivo de una gasolinera; sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al banco, en un estacionamiento ubicado frente a una zona de restaurantes y distintos negocios, dos hombres armados lo interceptaron y le arrebataron el dinero.

Luego de llevar a cabo el robo, los dos hombres armados huyeron a bordo de una motocicleta color rojo rumbo a la zona de la carretera Miguel Alemán; antes de que las autoridades de Apodaca llegaran para poder detenerlos.

Investigan asalto a cliente de banco en Apodaca

El asalto fue reportado a los elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes arribaron minutos más tarde junto con agentes ministeriales que iniciaron la investigación del caso y realizaron el interrogatorio a la víctima del robo, que presuntamente cayó en una serie de contradicciones.

En la zona donde se registró el robo de los 500 mil pesos hay cámaras de seguridad que serán revisadas por las autoridades como parte de la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los presuntos responsables del asalto para poder detenerlos y que se defina si situación legal.

