Comerciante Frustra Asalto a Tienda de Conveniencia en Monterrey

La mañana de este miércoles 8 de octubre, un presunto ladrón fue sorprendido por varios clientes y un comerciante cuando intentaba cometer un robo. El hecho ocurrió en la colonia Jardines de Roma, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la mañana en una tienda ubicada sobre la avenida Río Nazas. Testigos mencionaron que el sujeto ingresó al negocio y comenzó a caminar por los pasillos sin comprar nada, observando constantemente hacia la caja registradora y los movimientos de los presentes.

Un comerciante de la zona, quien ya había identificado al sujeto por su presunta participación en otros robos a negocios del sector, decidió intervenir y solicitó apoyo a elementos de Fuerza Civil que patrullaban por el área. Debido a su rápida reacción, el intento de robo fue frustrado antes de que el sospechoso pudiera realizarlo.

Al notar la presencia de los elementos de seguridad, el hombre salió corriendo de la tienda y logró escapar entre las calles de la colonia Jardines de la Roma. Pese a que los policías iniciaron una búsqueda por varios minutos para intentar localizarlo, el presunto ladrón no fue detenido.

Piden más seguridad tras incremento de robos a negocios en Monterrey

Vecinos y comerciantes señalaron que los asaltos a tiendas y negocios en esa zona son cada vez más frecuentes, y pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia, ya que los robos se registran prácticamente todos los días. También reconocieron la valentía del comerciante que intervino y evitaron este delito.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable y determinar si está relacionado con otros robos reportados en el sur de la ciudad. Debido a que el sujeto ya es identificado, se espera que los datos proporcionados por el comerciante ayuden para que sea más pronta la detención del presunto ladrón.

