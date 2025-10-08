Encuentran a Mujer Sin Vida Dentro de Tejaban en Montemorelos, Nuevo León

Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, una mujer fue encontrada sin vida dentro de un tejaban ubicado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El hallazgo reportado se dio en la Calle 7, entre la calle Tuxpan y la avenida Monumento, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Cuerpos de seguridad de movilizaron hasta el punto donde fue localizada la víctima ya sin vida y con huellas de violencia en diferentes partes del cuerpo, como en la cabeza, al parecer por golpes. La mujer fue identificada como Silvia de entre 50 y 55 años de edad y, de acuerdo con el testimonio de vecinos, ya había estado rondado las calles de esa zona anteriormente.

Investigan muerte de mujer en tejaban del municipio de Montemorelos

El tejaban donde fue encontrada la mujer sin vida y con huellas de violencia, fue resguardado por las autoridades de Montemorelos que arribaron a la colonia Lázaro Cárdenas luego de recibir el reporte del hecho. De igual manera, al lugar llegaron agentes de investigación, peritos y policías ministeriales para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Las autoridades del municipio de Montemorelos y del estado de Nuevo León ya se encuentran investigando el caso para determinar la causa de muerte de la mujer dentro del tejaban, que aparentemente había ocupado para descansar. También, continúan con la búsqueda de el o los presuntos responsables de esta agresión que ocasionó la muerte de la víctima.

Video: Hallan Mujer Muerta en Tejabán en Montemorelos Nuevo León

Con información de Raymundo Elizalde | N+

