Hombre Muere Atropellado al Intentar Cruzar el Libramiento Noroeste en Escobedo, Nuevo León

Un hombre perdió la vida al ser atropellado por un vehículo en el Libramiento Noroeste, también conocido como el “Libramiento de la Muerte”, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 8 de octubre a la altura del kilómetro 40, muy cerca de la avenida Paseo de la Amistad, cuando la víctima intentó cruzar esta importante vía de comunicación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre intentaba atravesar el Libramiento Noroeste cuando fue impactado contra el camellón central, aparentemente por una unidad de carga, y posteriormente, fue arrollado por un par de vehículos más que transitaban en la zona, causándole la muerte.

Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo (Proxpol) arribaron al sitio para acordonar el área, en espera de los cuerpos de emergencia. Minutos más tarde llegó personal de Protección Civil de Escobedo, quienes confirmaron la muerte del hombre que, hasta el momento, no ha sido identificado de manera oficial.

Accidente genera tráfico lento en el Libramiento Noroeste, en Escobedo

Este accidente en el que un hombre murió atropellado por varios vehículos al intentar cruzar la carretera, y el resguardo de las autoridades de Escobedo en el lugar, ocasionaron un intenso tráfico vehicular en el kilómetro 40 del Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Uno de los carriles, el más cercano al camellón central, donde quedó tirada la víctima, fue cerrado para que las autoridades correspondientes pudieran llevar a cabo las diligencias del caso y el levantamiento del cuerpo; esto generó una larga fila de vehículos, tanto autos particulares como transportes de carga pesada que avanzaron a vuelta de rueda.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

