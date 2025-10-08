Hombre en Carro Sobrevive al ser Arrastrado por Corriente en La Estanzuela, Monterrey

La imprudencia estuvo a punto de costarle la vida a Darío Guadalupe, un habitante de Santiago, cuando intentó cruzar una zona de alto riesgo durante las fuertes lluvias en la tarde del noche del martes 7 de octubre. El joven, que circulaba por el cruce de Antiguo Camino a Villa de Santiago y la calle La Hacienda, en la zona de La Estanzuela, se vio atrapado por la corriente de agua que arrastró su vehículo por más de 200 metros.

Video: Se Salva Conductor Corriente Arrastra Su Carro en Colonia Estanzuela en Monterrey

En las imágenes captadas por testigos, se observa cómo el vehículo es arrastrado por la corriente, sin embargo el recorrido del auto fue detenido por unos tubos metálicos que estaban en la zona de La Estanzuela. Esto evitó que el vehículo siguiera su curso y pudiera salir del auto a tiempo.

Esta área, conocida por sus inundaciones constantes, ha sido escenario de accidentes previos. Hace apenas un mes, dos personas perdieron la vida en un incidente similar. A pesar de los riesgos, Darío intentó cruzar el vado, ignorando las advertencias de los residentes que ya conocían la peligrosidad del lugar.

Precaución en Monterrey: autoridades advierten sobre riesgos de inundaciones en vados durante lluvias

Aunque el conductor sobrevivió, las autoridades han reiterado el llamado a la prudencia. La zona es peligrosa durante las lluvias, y varios accidentes similares han ocurrido en el pasado. La recomendación es evitar estos vados y buscar rutas alternas cuando las lluvias sean intensas. Este incidente resalta la importancia de tomar precauciones, especialmente en las zonas del sur de Monterrey, donde las lluvias rápidas pueden causar inundaciones repentinas.

Las autoridades piden a los ciudadanos no poner en riesgo sus vidas y evitar pasar por estos lugares durante la temporada de lluvias. Este suceso también ha generado preocupación entre los residentes de La Estanzuela, quienes han solicitado mayor atención por parte de las autoridades para evitar futuros accidentes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

