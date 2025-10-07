Lluvias y Fuerte Viento Dejan Sin Luz a Ciudadanos en el Área Metropolitana de Monterrey

La noche de este martes 7 de octubre se registraron cortes de energía eléctrica en diversas colonias del norponiente del municipio de Monterrey, Nuevo León, debido a las fuertes lluvias y rachas de viento que azotaron la zona y provocaron afectaciones en el suministro eléctrico.

En el cruce de Julio A. Roca y Grafito, en el sector de San Bernabé, los vecinos reportaron la explosión de un transformador, aunque aclararon que esto ocurrió posterior al inicio de la tormenta, por lo que las fallas eléctricas se atribuyen principalmente al mal tiempo que afecta la zona. Las lluvias comenzaron de forma ligera y, en cuestión de minutos, se intensificaron, acompañadas de fuertes vientos que provocaron la caída de ramas y cables en algunos sectores.

De acuerdo con reportes enviados por vecinos a través de las redes sociales de N+ Monterrey, las colonias afectadas incluyen CNOP, Progreso, Ciudad Solidaridad, Cumbres Cuarto Sector, San Bernabé y parte de la calle Plutarco Elías Calles, donde los habitantes permanecen sin luz desde poco antes de las 7:00 de la noche.

Comienzan trabajos de recuperación de red eléctrica en Monterrey

Vecinos señalaron que los vientos se han mantenido con ráfagas de gran intensidad, lo que podría ocasionar más fallas en la red eléctrica durante las próximas horas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en la zona para restablecer el servicio en los sectores más afectados.

Elementos de seguridad pidieron a la ciudadanía a mantener la calma, evitar salir de casa y desconectar aparatos eléctricos hasta que el servicio sea completamente restablecido. Las autoridades locales permanecen en alerta ante posibles daños adicionales derivados de las condiciones climáticas que persisten en Monterrey.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM