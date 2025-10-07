Camión Repartidor de Agua Vuela y Vuelca sobre Plaza Pública en Monterrey

La tarde de este martes 7 de octubre, un camión repartidor de agua voló y volcó sobre un parque lineal ubicado sobre la calle Paseo de las Olimpiadas en la colonia Cumbres Cuarto Sector, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Este percance ocurrió cuando empleados de una empresa de agua purificada circulaban por una calle inclinada y tras el presunto fallo de los frenos del camión salieron volando sobre un parque lineal derribando un poste de electricidad y dejando su mercancía tirada sobre el pasto de esta área publica.

El estruendo alarmó a vecinos de este sector por lo que salieron de sus hogares y se percataron de que este camión repartidor se encontraba volcado sobre esta plaza, por lo que de inmediato llamaron a elementos de rescate para auxiliar a los hombres que se encontraban al interior de este vehículo.

Elementos de Protección Civil de Monterrey llegaron hasta este punto y de inmediato ayudaron a dos hombres que se encontraban al interior de la unidad. Hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos pero rescatistas mencionaron que tenían 52 y 32 años de edad respectivamente y mencionaron que no presentaban lesiones de gravedad pese a la magnitud del accidente.

Vecinos temen por accidente de camión de reparto en plaza de la colonia Cumbres

Al sitio también llegaron más empleados de la empresa repartidora de garrafones de agua para brindar apoyo a los hombres que sufrieron el accidente. Se espera que durante las próximas horas al lugar acudan personal del seguro del vehículo de la empresa y una grúa especial para que pueda llevarse el camión del sitio.

Vecinos comentaron para N+ Monterrey que este accidente los deja con temor debido a que podrían ocurrir accidentes de mayor magnitud debido a que en esta plaza caminan familias y menores de edad, por lo que piden a los elementos de Tránsito de Monterrey que verifiquen la zona para detectar las posibles causas del accidente y así puedan evitar otro percance similar y puedan colocar medidas de seguridad.

