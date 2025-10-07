Salvan a Mascotas de Derrame Químico en Veterinaria en Guadalupe, Nuevo León
Tres perros y una víbora fueron puestos a salvo por Bomberos de Guadalupe tras un derrame de cloroformo en una veterinaria de la colonia Misión de Santa Fe
La madrugada de este martes 7 de octubre, un grupo de mascotas fueron rescatadas de morir intoxicadas por el derrame de químicos dentro de una casa habitación que operaba como veterinaria ubicada en la calle San Jacinto, en la colonia Misión de Santa Fe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
El reporte movilizó a Bomberos de Guadalupe quienes ingresaron a la vivienda donde se encontraba un derrame de químico cloroformo, donde lograron sacar y poner a salvo a tres perros y una víbora. Al lugar también arribaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes resguardaron la zona mientras se realizaba el rescate de los animales.
Luego de sacar a las mascotas de la veterinaria, los rescatistas laboraron al interior del establecimiento para neutralizar el área de algún riesgo de intoxicación por el derrame de cloroformo. Además, las autoridades ya se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió este hecho que puso en peligro a los animales.
Esta misma madrugada se registró otro siniestro en el municipio de Guadalupe, Nuevo León; un hombre perdió la vida en el incendio de su casa en la colonia Tierra Propia. La víctima del siniestro, que se dedicaba a recolectar y acumular basura, quedó atrapado dentro de la vivienda que se encontraba saturada de materiales reciclables y desechos.
Bomberos y elementos de Protección Civil de Guadalupe arribaron al lugar para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse a otras viviendas. Aunque por el momento no se ha confirmado un origen del incendio, las autoridades no descartan que el siniestro haya sido provocado pues la víctima había sufrido atentados anteriormente.
Con información de Raymundo Elizalde | N+
