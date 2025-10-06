Rescatan a Perrito Atrapado Más de 36 horas en un Pozo en Guadalupe

Un rescate digno de héroes ocurrió este lunes 6 de octubre en la Colonia Chula Vista, donde elementos de Protección Civil Guadalupe lograron salvar a un perrito que había caído accidentalmente en una noria de más de 20 metros de profundidad y permaneció atrapado por más de 36 horas.

El incidente comenzó desde la madrugada del domingo, cuando los vecinos del sector escucharon ladridos provenientes de un terreno baldío. Durante varias horas intentaron ubicar al responsable de los sonidos, pero no fue sino hasta el lunes por la mañana que se dieron cuenta de que el can estaba atrapado dentro de una antigua noria, una estructura profunda y abandonada que representaba un riesgo serio para cualquier intento de rescate improvisado.

Noticia relacionada: Muere Odín, Perro Rescatista de Manada K9 de Protección Civil de Nuevo León

Despliegue y maniobras de rescate para poner a salvo a perrito

Ante la gravedad del caso, los vecinos solicitaron apoyo inmediato de Protección Civil Guadalupe, quienes arribaron con equipo especializado para el rescate del can. Tras una inspección cuidadosa del lugar, los elementos descendieron 25 metros hasta donde se encontraba el perrito, asegurándolo con arneses y maniobras controladas para evitar cualquier accidente.

El rescate, que duró aproximadamente 20 minutos, culminó con éxito. El perrito, de color blanco con manchas negras, fue extraído sano y salvo, recibiendo la atención inmediata del equipo de rescate.

Una vez fuera de la noria, el animal fue trasladado a Bienestar Animal de Guadalupe, donde permanecerá bajo observación para garantizar que no presentara lesiones internas ni externas. La pronta intervención permitió que el perrito superara sin problemas las horas de estrés y exposición al frío y la humedad de la estructura.

Protección Civil Guadalupe hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier emergencia, ya sea de personas o animales, sea reportada de inmediato al 911, recordando que la rapidez en la acción puede salvar vidas.

Historias recomendadas:

Realizan Marcha en Santa Catarina por Presunto Asesinato de Perros en Centro de Bienestar Animal

Acuden a La Pastora; Ingresan Sólo a Comercios Continúa Clausura de PROFEPA en Zoológico

Vecinos Piden Captura de Mapache en Monterrey