Habrá Cierre Vial en Avenida Constitución en Monterrey: Estos son los Horario y Rutas Alternas

Este martes 7 de octubre, el Gobierno de Monterrey y la Secretaría de Seguridad del municipio anunció que realizarán un cierre vial de los carriles laterales de la avenida Constitución. Aquí te compartimos los días y el horario en el que están cerrados, así como las rutas alternas para evitar contratiempos.

El cierre vial de los carriles laterales de la avenida Constitución será de lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana y finalizará a las 10:00 de la mañana. Estos cierres viales afectarán principalmente a aquellos que se dirigen al Túnel de la Loma Larga.

Rutas alternas por cierre vial en avenida Constitución, en Monterrey

Estas son dos rutas alternas que puedes tomar por la mañana durante la semana para evitar contratiempos en tu trayecto por el cierre vial de los carriles laterales de la avenida Constitución, en Monterrey:

Ruta 1: por los carriles laterales de Av. Constitución seguir hasta 20 de Noviembre, luego Hidalgo y tomar Venustiano Carranza al sur.

por los carriles laterales de Av. Constitución seguir hasta 20 de Noviembre, luego Hidalgo y tomar Venustiano Carranza al sur. Ruta 2: si vas por Pino Suárez debes girar al oriente por Ocampo, después Garibaldi y dirigirte por Constitución a los carriles normales para incorporarte al Túnel de la Loma Larga.

Hasta el momento, las autoridades de Monterrey no han detallado cuánto tiempo va a durar el cierre vial en la avenida Constitución, así que te recomendamos estar al tanto las actualizaciones que surjan sobre este tema. Por mientras, recuerda que la circulación se verá afectada de 6:30 a 10:00 de la mañana, de lunes a viernes.

