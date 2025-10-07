Rampa de Emergencia Salva a Trailero Tras Quedarse Sin Frenos en Santa Catarina, Nuevo León

La mañana de este martes 7 de octubre, un trailero logró salvar su vida luego de quedarse sin frenos cuando circulaba aparentemente a exceso de velocidad sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 54 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre Muere Tras Choque Entre Auto y Moto en la Autopista al Aeropuerto en Apodaca, Nuevo León

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, la unidad de carga transportaba alrededor de 20 toneladas de aglomerado tipo madera cuando sufrió una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente, tras circular desde Durango con destino a Monterrey.

Ante la pérdida de frenos, el conductor mantuvo la calma y realizó una maniobra rápida para ingresar a la rampa de frenado de emergencia, logrando detener el vehículo antes de que ocurriera una tragedia. Autoridades señalaron que, aunque el tráiler circulaba a una velocidad considerable, la reacción oportuna del chofer evitó un accidente mayor.

La rampa de frenado, que cuenta con una longitud aproximada de 500 metros, permitió que el conductor recorriera cerca de 300 metros antes de que la unidad se detuviera por completo. En el lugar no se registraron personas lesionadas ni daños a otros vehículos. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para confirmar el incidente y asegurar la zona, mientras una grúa especializada era solicitada para iniciar con las labores de retiro del vehículo de carga pesada.

Exhortan a choferes a manejar con precaución por carreteras de Nuevo León

La Guardia Nacional quedó a cargo del procedimiento correspondiente y exhortó a los conductores, especialmente a los operadores de transporte de carga, a mantener la velocidad controlada al descender por esa zona, considerada de alto riesgo debido a su pendiente.

El trailero resultó ileso y se mostró visiblemente impactado por el suceso. Rescatistas mencionaron que mientras el hombre era atendido y valorado comentó que había vivido para contarlo pero que se encontraba muy asustado. Autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución y a revisar los sistemas de frenos antes de iniciar trayectos largos.

Historias recomendadas:

DAGM