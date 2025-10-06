Hombre Muere Tras Choque Entre Auto y Moto en la Autopista al Aeropuerto en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este lunes 6 de octubre de 2025 se registró un accidente vial sobre la Autopista al Aeropuerto, a la altura del Anillo Periférico, donde un motociclista perdió la vida tras impactarse contra un vehículo particular. El percance provocó el cierre total de la circulación y una fuerte congestión vehicular en la zona ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista, un hombre de aproximadamente 50 a 55 años, viajaba por la Autopista al Aeropuerto cuando aparentemente chocó por alcance contra un automóvil compacto. Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado varios metros, quedando tendido a distancia del vehículo involucrado.

Paramédicos de Protección Civil de Apodaca arribaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. El hombre vestía camisa café, chamarra negra y pantalón de mezclilla. Aunque aún no ha sido identificado oficialmente, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

El conductor del vehículo compacto, un hombre de 33 años, fue atendido por una crisis de ansiedad y trasladado a un hospital cercano. Elementos de la Policía Municipal de Apodaca y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) se encuentran en el sitio realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Accidente vial complica circulación de conductores en la Autopista al Aeropuerto

La vialidad permanece cerrada en su totalidad, lo que ha generado un severo congestionamiento en la Autopista al Aeropuerto, especialmente en dirección al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los automovilistas son desviados hacia caminos alternos y tramos de terracería mientras continúan las labores de las autoridades.

Este accidente ocurre en un horario de alta circulación y complica aún más el tránsito en la zona que ya es afectada por los cierres en la carretera Miguel Alemán debido a las obras del metro. Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones y evitar la zona mientras se concluyen las maniobras de retiro y peritaje.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM