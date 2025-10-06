Agreden a Inspectores de Ruido Tras un Reporte de Música a Alto Volumen en Escobedo, Nuevo León

Este domingo 5 de octubre se dio a conocer que trabajadores de la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio de Escobedo, Nuevo León, fueron agredidos por un ciudadano y sus acompañantes mientras atendían un reporte por música a alto volumen en la colonia San Genaro.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Plinio Ordóñez, donde los inspectores detectaron a cuatro jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y utilizando una bocina con un volumen de 77.4 decibeles, superando lo permitido por el reglamento municipal.

Al momento de notificar la infracción, el propietario de la bocina mostró una actitud agresiva. Los inspectores fueron insultados y uno de los ciudadanos arrojó el citatorio al suelo, negándose a acatar las indicaciones del personal. Posteriormente, el hombre intentó agredir físicamente a los servidores públicos, por lo que se solicitó apoyo a elementos de la Policía de Proximidad (Proxpol), quienes arribaron de inmediato al lugar para controlar la situación y resguardar la integridad del personal.

Denunciarán a hombres tras insultar a inspectores de Escobedo

A la llegada de los elementos de seguridad, los agresores se refugiaron dentro de un domicilio y continuaron lanzando insultos desde el interior, negándose a colaborar con las autoridades. Pese a lo ocurrido, los inspectores resultaron ilesos y se levantaron las actas correspondientes para proceder con la denuncia legal por las agresiones.

A través de un comunicado, el Gobierno de Escobedo reiteró que no se permitirán ataques o faltas de respeto hacia servidores públicos durante el cumplimiento de sus funciones; así mismo, recordó a los ciudadanos la importancia de respetar los reglamentos de convivencia, especialmente aquellos relacionados con el ruido y el consumo de alcohol en la vía pública, con el fin de mantener la tranquilidad y el orden en las colonias del municipio.

