Tráiler Derriba Cinco Cámaras del C4 y Poste en Mitras Norte en Monterrey; Chofer Intenta Huir

Un tráiler causó daños considerables en la colonia Mitras Norte de Monterrey al derribar un poste y cinco cámaras del C4 mientras intentaba darse a la fuga. El hecho ocurrió sobre la avenida Ruiz Cortines, en la intersección con Ciudad Limón, donde el vehículo chocó y provocó que los semáforos dejaran de funcionar. El tráiler, en su intento de escapar, continuó por la calle Ciudad Limón con rumbo hacia Lincoln, dejando a su paso más destrucción.

Arrastró cables que quedaron colgando a muy baja altura, lo que representa un peligro para los vecinos. Finalmente, el vehículo fue detenido por una patrulla de la policía municipal de Monterrey en el cruce con la calle Tuxtla.

En este cruce se observó que, además del cableado colgante, se rompió un poste de madera que sostiene un transformador, aumentando el riesgo en la zona. La situación preocupa a los residentes, ya que los cables a baja altura y el poste dañado podrían provocar accidentes o cortocircuitos.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para asegurar el poste afectado y reducir el riesgo inmediato. Sin embargo, se hace un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que acuda a revisar la zona y, de ser necesario, reemplazar el poste dañado para evitar cualquier accidente con los vecinos de Mitras Norte.

Tráiler deja fuera de servicio cámaras del C4 en Mitras Norte

El incidente también dejó fuera de funcionamiento varias cámaras del C4, lo que podría afectar temporalmente la vigilancia de la zona. Por el momento, se desconoce si habrá sanciones para el conductor del tráiler, aunque la intervención de la policía permitió evitar que la situación se tornara más grave.

Vecinos de la colonia expresaron su preocupación por la seguridad, ya que además de los daños materiales, la presencia de cables colgando y postes dañados representa un riesgo constante. Autoridades locales recomiendan a la población evitar transitar cerca de la calle Ciudad Limón hasta que los trabajos de reparación sean completados.

Este incidente deja en evidencia la importancia de respetar las normas de tránsito y el cuidado de la infraestructura urbana, pues un solo accidente puede generar daños significativos y poner en riesgo a la comunidad. Las autoridades seguirán trabajando para reparar los daños y garantizar la seguridad de la zona.

Con información de Azael Valdes / Noticias N+

RR