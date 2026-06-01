Cuatro Muertos y Tres Lesionados Dejó una Volcadura de Camión en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Luego de más de cinco horas de intensas labores de rescate, cuerpos de emergencia recuperaron los dos cuerpos que permanecían desaparecidos luego de la trágica volcadura de un camión de carga en el puente Calapa, sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres más lesionadas, además de una compleja operación de búsqueda debido a la profundidad de la barranca donde cayeron las víctimas.

De acuerdo con los reportes, uno de los cuerpos fue extraído mediante un sistema especializado de rescate desde más de 200 metros de profundidad, mientras que el segundo fue recuperado con apoyo de rescatistas y familiares que permanecieron en la zona durante toda la jornada.

Muere mujer embarazada en accidente sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran José Luis y Lucy "N", de 34 años, quien se encontraba embarazada al momento del accidente.

Los lesionados fueron identificados como Javier Agustín, de 15 años, quien permanece en estado grave, así como Armando "N", de 33 años, y Juan Carlos "N", de 26 años.

Volcadura de camión de carga enluta a familias de Tehuacán y Zinacatepec

Los ocupantes del camión eran originarios del municipio de San Sebastián Zinacatepec y regresaban de la central de abasto de Huixcolotla, donde habían acudido a cargar mercancía que sería comercializada en el estado de Oaxaca.

Con la recuperación de los últimos dos cuerpos, las autoridades dieron por concluidas las labores de búsqueda y rescate, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron esta tragedia que ha enlutado a familias de la región de Tehuacán y Zinacatepec.

Con información de Genaro Zepeda

MCS