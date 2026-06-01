Cuatro Muertos y Tres Lesionados Dejó una Volcadura de Camión en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

El accidente sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca dejó cinco fallecidos, entre ellos una mujer embarazada; Sus cuerpos terminaron en una barranca

Accidente autopista Cuacnopalan-Oaxaca deja cuatro muertosFoto: Acierta Oaxaca

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Accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca enluta a familias: 4 fallecidos y 3 heridos. Entre las víctimas, una mujer embarazada. Las labores de rescate duraron más de cinco horas.

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