Detienen a 15 Personas que se Escondían en Terreno Baldío con Armas y Drogas en Monterrey

La tarde de este martes 7 de octubre, un total de 15 personas fueron detenidas tras ser interceptadas por elementos de seguridad cuando se encontraban ocultas entre la maleza de un terreno ubicado en calles de la colonia Topo Chico en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el grupo fue sorprendido durante un operativo de vigilancia en la zona, luego de que vecinos reportaran movimientos sospechosos en un terreno baldío. Al acudir al lugar, los elementos encontraron a las personas reunidas entre arbustos, portando armas y actuando de manera nerviosa ante la presencia policiaca.

Durante la revisión, los policías aseguraron un total de 10 armas largas y una corta, todas abastecidas con cargadores y cartuchos hábiles, también fueron localizadas diversas dosis de marihuana, cristal y cocaína, así como varios objetos vinculados con la venta y distribución de drogas.

Las autoridades informaron que entre los detenidos se encuentran personas de distintas edades. El más joven fue identificado como Alexis “N”, de 18 años, mientras que la persona de mayor edad responde al nombre de Guadalupe “N”, de 79 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Investigan a 15 detenidos por posible relación con hechos delictivos en Nuevo León

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con personal de la Guardia Nacional, participaron en el operativo el cual se mantuvo bajo resguardo durante varias horas para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del material asegurado.

Las autoridades no descartan que estén relacionados con actividades de narcomenudeo que operan en distintos sectores del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que los 15 detenidos serán investigados para saber si están involucrados en algún hecho de inseguridad.

