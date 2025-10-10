Ataques Simultáneos Dejan un Hombre Muerto y una Mujer Herida en Juárez, Nuevo León

Durante la noche del jueves 9 y madrugada del viernes 10 de octubre se registraron dos ataques armados de manera simultánea en distintos puntos del municipio de Juárez, Nuevo León, que dejaron como saldo un hombre muerto por un disparo en la cabeza y una mujer herida de bala.

La primera de las agresiones se registró sobre la calle Desierto de Sinaí, en la colonia Praderas de Oriente, durante la noche del jueves 9 de octubre. En este punto fue reportada la presencia de una persona presuntamente inconsciente lo que generó la movilización de las autoridades de seguridad de Juárez.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre sin vida al interior de su domicilio, con una herida en la cabeza causada por los proyectiles de un arma de fuego. La víctima fue identificada como Raúl Bernardo de 32 años de edad, quien se dedicaba al reparto de comidas en motocicleta.

Así ocurrió el segundo ataque armado en Juárez, Nuevo León

El segundo ataque a balazos ocurrió de manera simultánea en la colonia Reguiletes, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Una mujer, identificada como Sonia G, alias "La Garu", se encontraba afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Tarasca, cuando fue atacada por personas armadas. Debido a las heridas de bala, fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Presuntamente, los agresores fueron dos personas armadas que llegaron a bordo de un vehículo tipo Malibú en color azul, quienes le dispararon a la víctima en al menos tres ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Hasta el momento, no hay personas detenidas por estos hechos violentos en el municipio de Juárez.

