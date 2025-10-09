Hombre Secuestrado es Hallado con Huellas de Violencia Bajo Estación del Metro de Monterrey

Un hombre fue privado de su libertad, golpeado y torturado, para luego ser abandonado bajo una de las estaciones del metro en el centro de Monterrey. Antes de dejarlo, los agresores marcaron su cuerpo con una leyenda escrita con aerosol, presuntamente relacionada con un grupo independiente del crimen organizado.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de las avenidas Colón y Bernardo Reyes, justo debajo de las cámaras del C-5, donde fue encontrado el hombre con evidentes señales de tortura.

Video: Golpean y Marcan a Hombre en Avenida Colón en Monterrey

Las autoridades recibieron el reporte de la víctima a través de una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de un hombre herido en el lugar. En respuesta, llegaron al sitio elementos de Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja, quienes, junto con la Policía Regia y agentes ministeriales, acordonaron la zona y brindaron atención médica a la víctima. Debido a sus heridas, el hombre fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención urgente.

Gritos alertaron sobre secuestro en la colonia Industrial en Monterrey

Se presume que la víctima fue secuestrada en los alrededores de la colonia Industrial en Monterrey en donde vecinos y personas cercanas al lugar escucharon gritos de dolor, lo que podría haber sido un indicio de la violencia que sufrió antes de ser arrojado bajo la estación del metro. El hombre presentaba heridas de arma blanca y golpes en diferentes partes de su cuerpo.

Según fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad de Monterrey, la víctima fue marcada con una leyenda en su pecho, escrita con aerosol. Esta inscripción sería una referencia a un grupo criminal independiente del crimen organizado. La Policía de Monterrey aún investiga el trasfondo de este ataque y no descarta que pueda estar relacionado con conflictos internos entre grupos delictivos en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han ofrecido detalles sobre los posibles responsables de este ataque, aunque se espera que las investigaciones continúen en los próximos días.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR