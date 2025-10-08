Realizan Cateos en Bares del Centro de Monterrey Tras Ataque a Policías Municipales

La noche de este miércoles 8 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con la Policía de Monterrey, realizaron una serie de cateos en distintos bares ubicados sobre la calle Aramberri cerca del cruce con la avenida Benito Juárez en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Catean y Aseguran Bodega por Presunto Fraude en Monterrey, Nuevo León

Estos operativos son parte de la investigación del ataque armado ocurrido el pasado viernes 3 de octubre contra elementos de la Policía de Monterrey, quienes fueron agredidos cuando patrullaban la zona. Según las primeras indagatorias, uno de los presuntos responsables habría ingresado a un bar del sector tras cometer el atentado, lo que provocó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) iniciara un despliegue de búsqueda y revisiones en la zona.

Durante las acciones, agentes ministeriales y municipales inspeccionaron diversos establecimientos con el fin de encontrar indicios que fortalezcan la investigación. En el lugar se observó una fuerte presencia policial, con unidades y elementos armados que ingresaban a los negocios, lo que generó temor entre vecinos y ciudadanos que caminaban por centro de la ciudad.

Vinculan a 5 personas tras ataque a policías de Monterrey

Tras el ataque del fin de semana, ya se habían detenido al menos a 5 personas presuntamente vinculadas con los hechos; sin embargo, los cateos de este miércoles buscan ampliar la línea de investigación y descartar la operación de grupos delictivos dentro de bares y cantinas del área.

También se reportó que de manera paralela se llevaban a cabo otros cateos en el sector del Barrio Antiguo, donde las autoridades revisan locales con el mismo giro comercial. Los elementos de la AEI siguen en el sitio asegurando evidencia y recopilando información para fortalecer las investigaciones relacionadas con el ataque a los policías municipales.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM