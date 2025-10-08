Alertan en Cadereyta por Apertura de Compuerta en la Presa la Boca, en Nuevo León

Luego de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunciara la apertura de la compuerta 1 de la Presa la Boca la mañana de este miércoles 8 de octubre, el municipio de Cadereyta, Nuevo León, alertó a sus ciudadanos a tomar precauciones de distintos puntos que podrían ser afectados ante esta acción.

A través de un comunicado, el municipio de Cadereyta anunció que la apertura de la compuerta en la Presa la Boca podría poner en riesgo ciertas zonas de esta localidad, por lo que pidieron a sus habitantes mantenerse alerta y permanecer en un lugar seguro para evitar cualquier accidente.

Aunque la compuerta fue abierta a las 10:00 de la mañana, se espera que durante las próximas horas llegue hasta esta zona el agua desfogada de la Presa la Boca provocando algunas corrientes intensas en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

En este aviso, las autoridades municipales también pidieron a los ciudadanos reportar cualquier tipo de accidente para movilizar a elementos de Protección Civil de Cadereyta. Los incidentes podrán se reportados a través del número 8282842525 y en el 911; ambos teléfonos estarán disponibles para brindar atención a los ciudadanos de este sector.

¿Cuáles son los sectores de riesgo en Cadereyta tras apertura de la Presa la Boca?

El paso del agua que será desfogada de la Presa la Boca tendrá paso por diferente sitios del municipio de Cadereyta, Nuevo León. A continuación te dejamos la lista de las zonas de riesgo ante esta acción:

Ejido El Castillo

Ejido San Bartolo

Ejido Salitrillo

Hacienda Chihuahua

Hacienda La Cieneguita

Hacienda Santa Efigenia

Hacienda Villa Vieja

El Durazno

San Rafael

Aunque la Presa la Boca se ubique en el municipio de Santiago, Nuevo León, sus desfogues también circulan por Cadereyta debido a la cercanía entre ambos sectores, por lo que autoridades revisan constantemente ambos lugares durante los desfogues que presenta este embalse.

