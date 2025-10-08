¿A Qué Hora Comenzará a Llover Hoy en Nuevo León? También se Espera Actividad Eléctrica

Las fuertes lluvias continuarán registrándose en el Área Metropolitana de Monterrey y otros municipios de Nuevo León durante este miércoles 8 de octubre debido al ingreso de humedad. El pronóstico del clima indica que las precipitaciones incrementarán durante la noche con hasta un 87% de probabilidad.

Se espera que las lluvias inicien alrededor del medio día de este miércoles 8 de octubre y aumenten a partir de las 15:00 horas en diferentes puntos del estado de Nuevo León, manteniéndose hasta pasadas las 20:00 horas. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, de la misma manera que se pronosticó el día de ayer.

Lista de municipios de Nuevo León donde se espera presencia de lluvia

El personal de Protección Civil de Nuevo León continúa con el monitoreo desde el centro de operaciones de emergencia y, de acuerdo con su reporte, en ya hay presencia de lluvia en Guadalupe, Juárez, Cadereyta, Los Ramones y Villaldama, pero también se espera que caigan las precipitaciones en los siguientes municipios:

Monterrey

San Pedro

Santa Catarina

San Nicolas

Escobedo

El Carmen

Salinas Victoria

Zuazua

Ciénega de Flores

Santiago

Allende

Montemorelos

General Terán

Linares

General Bravo

China

Marín

Dr. González

Galeana

⁠Hualahuises

Ante las fuertes lluvias que se pronostican en Nuevo León, recuerda mantenerte alerta de los avisos oficiales de CONAGUA y de la Dirección de Protección Civil Nuevo Leon, evitar cruzar ríos, arroyos, vados, pasos a desnivel o corrientes de agua que puedan arrastrar a tu modo de transporte o a ti y tocar postes, cajas de luz o cables.

