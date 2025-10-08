Patrulla de Fuerza Civil Protagoniza Choque en la Colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey

La tarde de este miércoles 8 de octubre se registró un accidente vial donde una patrulla de Fuerza Civil presuntamente ocasionó un choque en la colonia Nuevo Repueblo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El percance ocurrió cuando la patrulla de Fuerza Civil circulaba por la calle Coahuila y al llegar al cruce con la avenida 2 de Abril se impactó contra dos vehículos particulares. Vecinos de la colonia señalaron que la patrulla circulaba a exceso de velocidad y no se percató de los vehículos que tenían el paso libre, aunque las causas exactas del accidente serán determinadas por las investigaciones correspondientes.

Tras el primer impacto, la patrulla perdió el control y terminó chocando contra otros dos automóviles que se encontraban estacionados sobre la misma calle Coahuila, generando un considerable daño material. Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron de inmediato para brindar atención a los 2 policías que iban a bordo y que resultaron lesionados.

Los elementos lesionados fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica más detallada. En el sitio se desplegó un operativo de seguridad con al menos 7 patrullas de Fuerza Civil que acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y levantamiento de los vehículos.

Hasta el momento, el paso por estas calles se mantiene completamente cerrado sobre la avenida 2 de Abril y una cuadra hacia arriba de la calle Coahuila, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayores congestionamientos.

Otro accidente automovilístico ocurrió la mañana de este miércoles 8 de octubre, cuando un hombre perdió la vida tras ser atropellado por varios vehículos en el Libramiento Noroeste en el municipio de Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó cruzar la carretera a la altura del kilómetro 40, cerca de la avenida Paseo de la Amistad, cuando fue impactada por una unidad de carga.

Elementos de Proxpol y Protección Civil de Escobedo acudieron al lugar para acordonar el área y confirmar el fallecimiento del hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado. El cierre parcial de un carril para realizar las diligencias provocó un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos del Libramiento, donde decenas de autos particulares y unidades de carga avanzaron lentamente debido al accidente.

Con información de Pedro Caballero | N+

