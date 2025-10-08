Advierte por Posibles Afectaciones de Vuelos por Fuertes Lluvias en Monterrey

Las lluvias registradas a partir del medio día de este miércoles 8 de octubre en el Área Metropolitana de Monterrey, que se pronostica que incrementen durante el resto de la tarde y noche, podrían afectar la operación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Algunas aerolíneas ya emitieron comunicados en sus cuentas oficiales de redes sociales donde informan a sus pasajeros sobre las posibles afectaciones que podrían sufrir sus vuelos a causa de las fuertes lluvias que han originado encharcamientos y han dejado autos varados desde el pasado martes 7 de octubre.

Recomendaron a los pasajeros verificar su estatus de vuelo antes de salir de casa, extremar precauciones y llegar con anticipación al Aeropuerto Internacional de Monterrey, ya que puede haber cambios por las condiciones climáticas que se presentan en el estado de Nuevo León.

¿Cuánto durarán las fuertes lluvias en Nuevo León?

De acuerdo con el pronóstico, las fuertes lluvias que comenzaron a registrarse el martes 7 de octubre en Nuevo León, continuarán hasta el viernes 10 de octubre, debido al ingreso de humedad. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, fuertes vientos y posible caída de granizo, tanto en el Área Metropolitana de Monterrey, como en el resto del estado.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León han reportado saldo blanco tras las afectaciones causadas por las fuertes lluvias, pero se recomienda a la ciudadanía seguir con las siguientes recomendaciones: evitar cruzar ríos, arroyos, vados, pasos a desnivel o corrientes de agua que puedan arrastrar a tu modo de transporte o a ti y tocar postes, cajas de luz o cables.

