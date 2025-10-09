Detienen a 8 y Aseguran 5 Casas Durante Cateo Simultáneo por Narcomenudeo en García, Nuevo León

Una serie de cateos simultáneos fueron realizados la mañana de este jueves 9 de octubre en casas utilizadas presuntamente para narcomenudeo en el municipio de García, Nuevo León. Unidades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en conjunto con el Ejército Mexicano, llevaron a cabo un despliegue hacia el poniente del Área Metropolitana de Monterrey.

El operativo fue encabezado por el grupo de narcóticos y se centró en los límites del municipio de García, donde se registraron al menos cinco casa, dos de ellas en la calle Oviedo, en el Fraccionamiento Los Encinos Residencial, y otra más en la calle Plaza de Entrevero en el Fraccionamiento Las Alamedas.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el Ejército Mexicano terminaron la investigación por presunto caso de narcomenudeo con el cateo de dos domicilios ubicados en las calles Marbella y Mallorca del Fraccionamiento Los Encinos Residencial, en el mismo municipio de García.

Detiene a ocho personas durante cateos simultáneos en García

Durante los cateos de las cinco casas en el Fraccionamiento Los Encinos Residencial y el Fraccionamiento Las Alamedas, en García, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó la detención de ocho personas y posteriormente, aseguraron las viviendas investigadas y decomisaron algunos telefónos celulares, dinero en efectivo, básculas,bolsas transparentes vacías y diversas sustancias ilícitas.

Tras el despliegue en el municipio de García, los agentes ministeriales y soldados del Ejército Mexicano se retiraron en caravana hacia el Centro de Monterrey para comenzar con las distintas carpetas de investigación del caso por presunto caso de narcomenudeo.

