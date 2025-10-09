Investigan a Presunta Banda de "Montachoques" en el Centro de Monterrey

Este jueves 9 de octubre, autoridades de Nuevo León informaron que ya se encuentran realizando operativos para desarticular una supuesta banda de “montachoques” que opera en diferentes puntos del municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con un video que llegó a la redacción de N+ Monterrey, este grupo de delincuentes actúa de manera coordinada y con varios autos para engañar a los automovilistas y posteriormente extorsionarlos. En las imágenes se observa cómo dos vehículos, un taxi y uno particular, rodean a su objetivo, en este caso un automóvil de alquiler, para provocar un choque intencional.

En el video se puede observar como uno de los autos cierra el paso al vehículo seleccionado, mientras el segundo lo impacta por un costado, simulando un accidente vial. Una vez que logran orillarlo, los involucrados descienden de sus unidades y comienzan la extorsión, exigiendo dinero al conductor para evitar supuestos problemas legales o reportes a las aseguradoras.

Las autoridades locales indicaron que ya se han realizado algunas detenciones en la zona centro de la Ciudad de Monterrey, donde se presume que estos sujetos forman parte de esta banda de “montachoques”. Los elementos de seguridad también indicaron que ya se investiga si los mismos delincuentes han participado en hechos similares registrados en vías federales como la carretera a Laredo, autopistas y el Libramiento Noroeste.

Piden a ciudadanos reportar casos de “montachoques” en Monterrey

Se espera que con los videos captados sea más fácil la localización de los sujetos y la posible desarticulación de esta banda de "montachoques" ya ha sido vista en varias ocasiones intentando extorsionar a automovilistas por zonas como la avenida Madero, Pino Suarez, Cuauthémoc e importantes avenidas del Área Metropolitana de Monterrey.

Elementos de seguridad pública pidieron a los ciudadanos a mantener la calma en caso de verse involucrados en un incidente sospechoso, y de inmediato comunicarse al 911 o solicitar apoyo a la Policía de Monterrey, para evitar caer en manos de estos grupos delictivos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

