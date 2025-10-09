Encuentran a Hombre Muerto y con Huellas de Violencia en el Libramiento Noroeste, en García, NL

Un hombre fue encontrado sin vida y con huellas de violencia la mañana de este jueves 9 de octubre en el Libramiento Noroeste, en el municipio de García, Nuevo León. El hallazgo de la víctima, que presuntamente fue asesinada, provocó el cierre de la vialidad con dirección a Escobedo.

El hombre sin vida fue encontrado a la altura del puente Lincoln por un trailero que aparentemente orilló su unidad y se bajó para hacer sus necesidades fisiológicas. Al darse cuenta del cuerpo, el operador del tráiler llamó al número de emergencia para alertar a los cuerpos de seguridad sobre el hallazgo.

Elementos de la Policía de García arribaron de inmediato al punto, en el Libramiento Noroeste, donde confirmaron el deceso del hombre de aproximadamente 35 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial. La víctima fue encontrada sin playera y descalzo, tirado en el acotamiento de terracería y con huellas de violencia.

Cierran vialidad en Libramiento Noroeste para investigar muerte de hombre

De acuerdo con las autoridades de seguridad del municipio de García, el hombre presentaba lesiones en el abdomen y una fuente aseguró que junto al cuerpo había una cartulina con un mensaje de amenaza. Posteriormente, policías ministeriales cerraron el tramo de circulación hacia Apodaca para recabar evidencias y descartar la relación del trailero con el hecho.

El área fue asegurada mientras los peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) comenzaron las indagatorias del caso, que podría tratarse de un homicidio; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen la causa de la muerte. Hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho.

