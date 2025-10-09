Realizan Operativo de Búsqueda por Hombre Desaparecido en Cerro de la Campana en Monterrey

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo un despliegue y operativo de búsqueda en lo alto de la colonia Cerro de la Campana, en el municipio de Monterrey, para localizar a Juan de Dios Castillo García, un hombre de 39 años de edad que fue reportado como desaparecido desde el pasado 27 de septiembre.

De acuerdo con lo que indican las autoridades y la ficha de búsqueda, Juan de Dios fue visto por última vez en la colonia Altamira, en Monterrey. Se presume que el hombre habría sido privado de la libertad por sujetos desconocidos; sin embargo, hasta el momento no han confirmado esta versión de los hechos.

Más de 20 detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, elementos de Fuerza Civil y Protección Civil de Monterrey con la Unidad K9, trabajan en conjunto para localizar a Juan de Dios, en la colonia Cerro de la Campana, en la zona sur de Monterrey. La búsqueda se realiza también por aire con ayuda de algunos drones y un helicóptero.

Ficha de búsqueda de Juan de Dios Castillo García

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió la ficha de búsqueda de Juan de Dios Castillo García por su desaparición reportada el 27 de septiembre de 2025 en la colonia Altamira, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Vestía playera negra, pantalón de mezclilla negro, gorra negra y tenis blancos.

En la ficha se le describe como un hombre de 39 años de edad con cabello lacio y negro, ojos café oscuro, nariz cóncavo y boca pequeña, que mide 1.65 metros de estatura. Como características particulares tiene un tatuaje de unos huesos de esqueleto en el brazo izquierdo, una Santísima Muerte, tres calaveras y el nombre de Santa Martha Isabel; mientras que en la costilla derecha tiene una Santa Muerte, en el pecho el nombre de Arandi y en el cuello de lado izquierdo un beso y los nombres de Marisol y Areli.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

